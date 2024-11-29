Politis ve diğer gazeteler, Haciyannis’in eleştirilerine yer verdi.

Habere göre Haciyannis, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler ve mevcut diyaloğun ilerleme şekline yönelik Miçotakis’i hedef alan eleştirilerde bulunarak özellikle Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında elektrik kablosu döşenmesi projesine atıfta bulundu.

Haciyannis açıklamasında şunları yayınladı: “Ege’deki egemenlik haklarını kullanırsın, Türkiye’ye vermezsin. Elektrik kablosu döşenmesinde Türkiye’den senin yerine yüklenici firmanın izin istemesi bir şeyi değiştirmez. Önemli olan, Türkiye’nin kendisine ait olmayan deniz bölgesinde egemenlik talebini güçlendirmesidir. Bir devlet şirketinizin hibrit bir ulusal politika uygulamasına nasıl izin verildiği kuşkuludur”.

Gazete, bir DİSİ milletvekilinin bu şekilde bir açıklamasının ilk kez görüldüğünü belirtirken, DİSİ’den dün yapılan açıklamada ise, Haciyannis’in kullandığı üslubun kabul edilemez olduğu ve açıklamalarının partinin görüşlerini yansıtmadığının vurgulandığını aktardı.

Açıklamada, “Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin herkes tarafından bilinmesi gerektiği, DİSİ’nin Yunan Başbakan ve hükümetine güveninin tam olduğu” vurgulandı.

Gazete, açıklamalarına gelen yoğun tepkiler sonrasında ise Haciyannis’in geri adım attığını ve dün yeniden bir açıklamada bulunarak “sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve Yunan Başbakan’a saygı duyduğunu” belirttiğini de aktardı.