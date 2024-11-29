İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e konuşan Başbakan Netanyahu, ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da varılan ateşkese ve 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenledikleri Gazze'de olası esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu.

Gazze’ye saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulayan Netanyahu ancak saldırılara "ara verebileceklerini" söyledi.

"Esirlerin serbest kalmasını sağlayabileceğimizi düşündüğümüzde Gazze'de ateşkese hazırım." ifadesini kullanan Netanyahu, Hamas'la bir esir takası anlaşması yapılması için koşulların önemli ölçüde iyileştiğini öne sürdü.

Lübnan'daki koşulların Gazze'dekinden farklı olduğunu öne süren Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı "ortadan kaldırmaya" ancak Hizbullah’ın yeniden silahlanmasını engellemeye çalıştığını öne sürdü.

- Başbakan Netanyahu: Lübnan'da ateşkes "kısa sürebilir"

ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da varılan ateşkese de değinen Netanyahu "tam olarak amaçladıkları şeyi başardıkları" gerekçesiyle kabul ettiklerini savundu.

Lübnan'da ateşkesin "kısa sürebileceğini" öne süren Netanyahu, İsrail ordusuna Hizbullah'ın ateşkesi bozması halinde "şiddetli" saldırılara hazırlanma talimatı verdiğini söyledi.

Netanyahu, "Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde İsrail ordusuna şiddetli bir savaşa hazırlanma talimatı verdiğimi söyledim." ifadesini kullandı.

- "Trump, silah sevkiyatında gecikme olmayacağını söyledi"

ABD'den İsrail’e silah sevkiyatı konusuna da değinen Netanyahu, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın kendisine İsrail'e yapılan sevkiyatlardaki gecikmelerin sona ereceğini söylediğini duyurdu.

Netanyahu, "Başkan Trump, bana kesin bir dille, hiçbir silah (sevkiyatında) gecikme olmayacağını söyledi." dedi.

18 Haziran’da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşan İsrail Başbakanı Netanyahu, dün de hükümet toplantısında, ABD’nin silah yardımlarında "çarpıcı bir düşüş" olduğunu savunmuştu.

ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karşı saldırılarını sürdüren İsrail’e tam siyasi ve askeri destek sağlarken silah sevkiyatına da devam ediyor.