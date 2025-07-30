Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) bağlı hakemler, 2025–2026 futbol sezonu için resmi açılışlarını gerçekleştirdi. 29 Temmuz 2025 Salı günü, başkent Lefkoşa’daki Atatürk Stadı’nda düzenlenen sezon açılışında hakemler sahaya indi.

Yeni sezona fiziksel ve zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla gerçekleştirilen açılışta; kondisyon testleri, saha çalışmaları ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. Etkinliğe KTFF yetkilileri, MHK üyeleri ve çok sayıda hakem katılım gösterdi.