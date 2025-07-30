Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi (PM), ülkenin içinde bulunduğu şartları ve konjonktürü dikkate alarak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama yönünde oybirliğiyle karar aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kütüphanesi Konferans Salonu’nda bu akşam saat 19.15’te başlayan HP Parti Meclisi toplantısı, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, parti meclisinin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama yönünde karar aldığını söyledi.

Özersay, HP olarak “Devlet yapısının yeniden ayağa kaldırılması, yolsuzluklara ve adaletsizliklere” karşı etkili bir mücadele için bu dönemde Cumhurbaşkanlığı’ndan ziyade hükümette yer almayı çok daha anlamlı ve gerekli gördüklerini kaydetti.

Özersay, Halkın Partisi’nin yapılacak bir erken genel seçime hazırlanarak hükümete gelip, “ülkedeki yıkımı” ortadan kaldırmak için çalışacağını savundu.

Halkın Partisi’nin “Yolsuzluklara, hırsızlıklara, partizanlığa, liyakatsizliğe ve hukuksuzluklara” karşı mücadele eden bir siyasi parti olduğunu belirten Özersay, “Meclis dışında olmamıza rağmen ortaya koyduğumuz muhalefetin etkili ve sonuç alıcı olduğu herkesin malumudur.” dedi.

- “Kıbrıs sorunuyla ilgili yerleşmiş kalıpların dışında farklı bir çözüm şeklini tarif ettik”

Özersay, “Halkın Partisi olarak biz Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak bugüne kadar yerleşmiş kalıpların dışında farklı bir çözüm şeklini tarif ettik ve buna evrimsel, adım adım ilerleyen işbirliğine dayalı alternatif bir yol olan, ‘üçüncü yol’ adını verdik.” diye konuştu.

Özersay, sadece Kıbrıs’taki tarafların değil, bölgede garantörlerin de dahil olacağı şekilde işbirliğine dayalı bir vizyon tarif ettiklerini belirtti.

Özersay, seçim sürecinde adayların ortaya koyacakları vizyon ve yaklaşımları kendi vizyonlarına göre değerlendireceklerini, aday olacaklara bazı soru ve eleştirilerinin de olacağını belirtti.

- “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde aktif bir katılım göstereceğiz”

Özersay şöyle devam etti:

“Bu şekilde parti tabanımıza ve vatandaşlarımıza yol göstermeye çalışacağız, vatandaşların seçimde kararlarını sağlıklı bir şekilde vermelerine, oylarını buna göre vermelerine yardımcı olmaya çalışacağız. Dolayısıyla Halkın Partisi olarak bu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde aktif bir katılım göstereceğiz.” dedi. Özersay, Kıbrıs sorunu ve Cumhurbaşkanlığı ile bağlantılı konularda açıklama, öneri ve eleştiri yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Özersay, Halkın Partisi tabanına bu anlayış temelinde ve vizyonları çevesinde ışık tutup seçmenin hür iradesiyle karar vermesine yardımcı olacaklarını söyledi.

- “Hiçbir parti veya aday ile makam-mevki pazarlığı yapmayacağız”

Özersay, “Henüz resmi olarak seçim süreci başlamamış olmasına rağmen bazı kesimler arasında birtakım pazarlıkların yapıldığı ve adaylara destek açıklamalarının bu pazarlıkların sonucunda geldiği hem bilinmekte, hem de konuşulmaktadır.” şeklinde konuştu.

Özersay, seçim sürecinde Halkın Partisi ile görüşmek isteyen tüm adaylarla görüşeceklerini, kapılarının açık olacağını ancak hiçbir parti veya aday ile makam-mevki pazarlığı yapmayacaklarını vurguladı.

Bu dönemde ve bu şartlarda Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını belirten Özersay, “Parti meclisimizden de talebim ‘aday çıkarmayalım’ yönünde oldu. Parti meclisimizin benimle aynı görüşü paylaşarak, bu talebimi destekleyerek oybirliği ile aday çıkarmama yönünde karar almış olmasından ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum.” şeklinde konuştu.