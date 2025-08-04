Futbolda 2025 – 2026 sezonu hazırlıkları devam ederken, takımlar hazırlık maçlarına başlayarak hem maç kondisyonu kazanıp hem de eksiklerini görmeyi hedefliyorlar.

Süper Lig ekipleri Mesarya ile Esentepe’de hazırlık maçında karşılaştılar. Şenol Stadında oynanan Mesarya – Esentepe hazırlık maçını Halil Atlar yönetti.

Mesarya – Esentepe maçının ilk devresinde Mesarya 2 – 0 öne geçerken, devre 2 – 1 tamamlandı. Mesarya’nın golleri Çağlar ve Eren’den gelirken, Esentepe’nin golünü penaltıdan Salih Karal attı.

Hazırlık maçının son bölümünde beraberlik için yüklenen Esentepe, 78’de Lukman ile 1 gol daha bularak skoru 2 – 2 yaptı.

(Foto: Richard BEALE)