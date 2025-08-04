Futbolda 2025 – 2026 sezonu hazırlıkları devam ederken, takımlar hazırlık maçlarına başlayarak hem maç kondisyonu kazanıp hem de eksiklerini görmeyi hedefliyorlar.

Süper Lig ekibi Mormenekşe ile Birinci Lig ekibi Larnaka Gençlerbirliği de dün hazırlık maçında karşılaştılar. Cemal Balses Stadında oynanan Mormenekşe – Larnaka Gençlerbirliği hazırlık maçını Berk Bağrıkara yönetti.

Larnaka Gençlerbirliği ilk devresini 2 – 0 önde tamamladığı maçı 3 – 1 kazanırken, goller Bülent Tur 2 ve Sertan Bulut’tan geldi. Mormenekşe’nin tek golünü Emre Özsin attı.