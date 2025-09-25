Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen vizyonunuzu paylaşım akşamında katılım pek istenildiği gibi değilmiş diye duyduk. Acaba bunun sebebi iyi organize olamamak mı?

Sn. Ünal Üstel, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partinizi adeta alarm durumuna geçirmişsiniz. Ancak partilileriniz bu işin son dakika çabasıyla olmayacağı görüşündeymiş…

Sn. Hüseyin Çavuş, küçükbaş hayvancılara destek primi ödemeleri yapılmaya başlanmış. İlerleyen günlerde de herhalde büyükbaş hayvancı ile çiftçilere kuraklık ödemesi yapılacaktır diye düşünüyoruz…

Sn. Dursun Oğuz, dün yaptığınız bir açıklamada ülkede kayıt dışılığı bitireceğinizi söylediniz. İnşallah dediğinizi yapabilirsiniz. Ancak kaçak yaşamla beslenen odaklar olduğu sürece bu iş biraz zor gibi görünüyor…

Sn. Hamit Bakırcı, Erenköy – Karpaz Belediyesi olarak kısıtlı imkanlarınıza rağmen bölgenizi daha yaşanabilir bir belde haline getirmek için çalışıyorsunuz. Bu nedenle de çevre temizliği için seferberlik ilan etmişsiniz kolay gelsin…

Sn. Kemal Köseoğlu, hadi hayırlısı olsun diyelim. Kızınızı Yeniboğaziçi takımının değişilmez elemanı Ali ile nişanlamışsınız. Allah tamamına erdirsin diyoruz…