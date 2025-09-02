Sn. Ünal Üstel, son günlerde hükümet olarak seçim havasına girerek sahaya inmeye başlamışsınız. Anlaşılan bazı yerlerden telkinler alındı. Allah kolaylık versin…

Sn. Dursun Oğuz, ülkedeki kaçak yaşama karşı polisin başlattığı operasyonlarla ilgili herhalde İçişleri Bakanlığı da önemli bir rol üstleniyor. Zira Mobil Göç Denetim araçları bu işler için kullanılıyor diye biliyoruz…

Sn. Erhan Arıklı, Dipkarpaz yolunda son durum ne? Ağustos sonuna kadar o yolun tamamlanacağını söylemiştiniz. Acaba yine bir arazi anlaşmazlığı mı çıktı? Yoksa yolu yapan firma başka yol yapımı için işi aksattı?

Sn. Ahmet Savaşan, UBP parti genel sekreterlik görevini vekaleten yürütme yetkisini almışsınız. Allah kolaylık versin diyelim. Seçim arifesinde partinin yükünü omuzlarınıza almak kolay iş değil…

Sn. Mustafa Sütçü, Güzelyurt’ta yapılacak olan 23. Geleneksel Dr. Fazıl Küçük Oyunları hayırlısı olsun. Spor Dairesi olarak liderimizin anısını yaşatma adına yapılan bu etkinlikler keşke eskisi gibi uluslararası çerçevede yapılabilse…

Sn. Kudret Özersay, geçtiğimiz Cumartesi Yıldırım köyünde bir düğünde görüldünüz. Hatta eski mesai arkadaşınızla yaptığınız sohbette bu hafta DAÜ’de Fakülte’nin nöbetçi dekanı siz olduğunu söylemişsiniz. Kolay gelsin…