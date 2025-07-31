Sn. Ersin Tatar, yaklaşık 2,5 ay sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için artık sahaya indiğiniz görülüyor. Ama işiniz çok zor gibi görünüyor…

Sn. Fikri Ataoğlu, partiniz Demokrat Parti’nin 33. Kuruluş yıldönümünde kurucularından neredeyse çok az insanın partide kalması dikkatlerden kaçmıyor. Artık parti olarak bir sıçrama yapma zamanınız geldi herhalde…

Sn. Hüseyin Çavuş, hayvancılar ile görüşmeler nasıl gidiyor? Onların talepleri doğrultusunda süt fiyatları yeniden düzenlenecek mi? Yoksa farklı bir çalışma mı olacak?

Sn. Tufan Erhürman, TDP’nin eski kurmaylarını tek tek ziyaret ederek onların desteklerini almanız önemli bir adım. Bu arada sadece sol kesimden değil sağ kesimden de destek aldığınızı biliyoruz. Hayırlısı diyelim…

Sn. Halil Kasım, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak bölgede gençliğin spor yapması için çeşitli alanlarda yatırımlarınız ve destekleriniz devam ediyormuş. Bu destekler size oy olarak dönecektir…

Sn. Sefa Karahasan, Güney Kıbrıs ile gündem belirleyen haberleriniz sonrasında X hesabınızda görüntüleme sayınız 12 milyon olmuş. Bu rakam 5 ay önce 7 milyonlardaydı. Seçim nedeniyle KKTC gündemini de çarpıcı paylaşımlarla yazmaya başlayacakmışsınız. Bekliyoruz haberleri.