Daha seçim takvimi ilan edilmeden milletin aklını karıştırmak için mantarlar çoğalmaya başladı.

Allah aşkına bir durun bir bırakın. Yüzde yüz okur yazar olan bir halkın, teknolojiyi kullanmakta bayağı yol almış bir halkın hele hele secime katılımın yüzde 60’a düştüğü bir ülkenin insanını artık sıkmayın.

Herkes ne yapacağını bilir. Ama herkes te her fotoğrafta resminin olmasını ister.

Hade çıkın bu işin içinden.

(Hüseyin Cumaoğlu)

UZAKTAKİ SAVAŞ

İnsan, gezip gördüğü yerler bir felakete uğrayınca ya da bir sıcak çatışma yaşayınca üzülüyor. Hele hele o gezdiği yerlerdeki insanların ruh güzelliğine kendini kaptırmışsa bu üzüntü daha da artıyor.

“Tayland ve Kamboçya arasında savaş çıktı.” haberini okuduğum anda yüreğim cız etti. Son on yıl içerisinde iki kez Tayland’a bir kez de Kamboçya’ya gitmişliğim vardır. Tarihi yerleri, doğal güzellikleri muhteşemdir. Yaşam tarzları görülmeye değerdir. İnsanlarının tüm çilekeşliklerine rağmen devamlı güler yüzlü olması ise müthiş etkileyicidir.

Her iki taraf da ülkesini yürekten seven insanlar yaşar. Bu sayfalarda yıllar önce Tayland’da yabancı bir inşaat firması bir dönüm ağaç kesti diye çıkan isyanı ve yapılan gösteriye hayranlıkla izlediğimi yazmıştım. Tayland öylesine yeşil bir ülke ki bahse konu alan KKTC ölçeğine indirildiğinde bir portakal ağacından kopan 2-3 yapraktan fazla değildi. Ama ülke insanı toprağına inanılmaz sahip çıkıyordu. Diğer zamanlarda herkese saygılı ve devamlı güler yüzlü olan Taylandlılar, yabancılar tarafından Hint-Çin’inde işgal edilemeyen yegane ülke insanı olmanın övüncünü hep yaşarlar.

(Bülent Dizdarlı)

Özgürlük bizi güçlendiriyor!

Seçim ile ilgili tartışmalar ve tavırlar oldukça demokratik bir ortamda gelişiyor. Bu gelişme devam edebilirse toplum da güçlenmiş olacak!

(Hasan Erçakıca)

DÜNYAYA DA BAKMALI: Rusya'nın doğusunu 8.8 şiddetindeki deprem, arkasından da dev tsunami dalgaları vurdu... Japonya'da tsunami alarmı...

Okyanus çıldırdı...

Dev tsunami dalgaları ABD ve Meksika sahillerine doğru ilerliyor... Oralarda da büyük panik!..

Avrupa büyük orman yangınlarının sarmalında...

Fransa'dan sonra İngiltere de Eylül'de Filistin devletini tanıyacağını açıklarken, soykırımcı Benjamin Netanyahu Gazze'de açlıktan kimsenin ölmediğini saçmalıyor.....

Siyonist katiller Filistin devletini tanıyacak ülkelerin sokaklarına terörü göndereceklerine dair tehditler savuruyorlar...

Bu arada merak edilen konu: Filistin devletini tanıma, büyük bir toplu mezarı tanıma anlamına mı gelecek?..

AB ülkesi Güney Kıbrıs'ta ise nüfusun yüzde 17'sinin açlık sınırının altına düştüğü bildiriliyor... Özellikle o büyük orman yangının da arkasından "Hristodulidis istifa" çağrıları her taraftan öfkeyle yükseliyor..

Yani bizim meselelerimiz ne ki!..

(Ahmet Tolgay)

Yine elektrikler kesik. Bakım onarım varmış saat 13:00' de gelecekmiş. Ne bitmez tükenmez bir bakım onarımdır bu. Her gün elektrik mi kesilir??? Verdiğiniz zarar ziyanın günahı da boynunuza.. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz yahu? Bu kadar beceriksizlik, tedbirsizlik, umursamazlık sorumsuzluk ne isterseniz söyleyin ama vallahi insanları bıktırmaktan başka bir hedef yok.. Başardınız zaten.. Ülkenin hali ortada!

(Emine Sütçü)