Sn. Hakan Dinçyürek, 2025 yılı başında yaptığınız açıklamada bu yılın sağlıkta atılım yılı olacağını söylemiştiniz. Bu bağlamda gerek yeni açılan bölgelerdeki sağlık merkezleri gerekse temeli atılan yeni hastane ile bunun gerçekleştiğini görmek herhalde sizi de mutlu etmiştir…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafının onayı ile asgari ücret hayat pahalılığı oranında artırıldı. Ancak işveren tarafı bu rakama itiraz edeceğini açıkladı bile. Ama bizce en önemlisi hayat pahalılığını aşağıya çekecek önlemler almaktır…

Sn. Erhan Arıklı, Türkün her işini yumurta kapıya dayandığı zaman yapması gibi siz de bakanlık olarak Girne Gümrüğü’nde aylardır beklenen klimalar çalışanların 2 saatlik grevi sonrasında hemen oraya gitmiş…

Sn. Hüseyin Çavuş, Hayvancılar Birliği sizin 2 yıllık döneminizde bir hayal kırıklığı yarattığınızı ifade ederek hayvan üreticilerini yalnız bıraktığınızı ve sermayeden yana tavır aldığınızı savunuyorlar. Umarız kısa zamanda hayvancıların gönlünü almayı başarırsınız…

Sn. Ali Kamacıoğlu, 2 Ağustos’ta yapılacak olan Sanayi Odası Genel Kurulu’nda acaba yeniden yönetim kuruluna aday olacak mısınız? Yoksa sizden bu kadar mı?

Sn. Uğur Dereliköylü, Akçay köyü muhtarı olarak yaptığınız çalışmalarla köyü adeta bir belediyeye çevirdiniz. Ancak yıllardır köy gençliğinin beklediği kırsal kesim arsaları konusunda bir adım atılmaması sizi isyan ettirmiş. Ne deseniz haklısınız…