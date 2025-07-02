Sn. Ünal Üstel, Meclisin son toplantısında genel kurul gündeminde olan Polis Genel Müdürü ataması ile ilgili parti içinde yaşadığınız anlaşmazlık nedeniyle Meclis yarıda kaldı. Acaba genel kurulu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracak mısınız?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, dün ortaya çıkan çocuk istismarı olayı bir kez daha ülkemizde çocukların me kadar savunmasız olduğunu gözler önüne sermiştir. Ayrıca bu gibi yerlere alınan kişilerin iyice araştırılması gerektiğini göstermiştir…

Sn. Özdemir Berova, bir kabulünüzde yaptığınız açıklamada kayıt dışı kiralamalarla mücadelenin önceliğiniz olduğunu söylediniz. Ülkede o kadar kayıt dışılık var ki bizce önceliğiniz bu olmamalı…

Sn. Sibel Tatar, sizin inisiyatifinizde başlayan “Hedef Sıfır Atık” Projesi’ne uluslararası ödül verildi. Keşke hükümettekiler de sizin kadar güzel işlere imza atsa…

Sn. Mehmet Harmancı, son günlerde Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili yaşanan olaylar sizi oldukça germiş sanki. Siz de haklısınız zira iş yapmak isteyenin önünde sürekli engeller konmakta…

Sn. Kılıçali Kahraman, son 2 yıldır çalıştırdığınız Esentepe ile bir yıl daha devam kararı almışsınız. Hadi hayırlısı olsun. İstikrar önemlidir. Zira başarı istikrarla gelir…