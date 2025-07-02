Bu günkü Dünya düzeni, bütün teknolojik ve bilimsel gelişmelere rağmen, en KAOTİK ve TEHLİKELİ bir ortamdadır.

BM lerde yüzlerce üyenin aldığı karar bir üyenin vetosu ile uygulanmıyor. Bu izah edilemez bir adaletsizlıktır. BM in bütün kurumları felç halindedir.

NATO da, bir NATO ülkesi saldırıya uğrarsa diğer üyelerde saldırıya uğramış kabul edilir.

Ancak, bir NATO ülkesi diğer üyelerden onay almadan, başka bir ülkeye saldırıya geçebiliyor.

ABD , NATO nün onayı olmadan İran a saldırdı.

İran NATO ya saldırırsa, NATO, ABD yi savunacak mı?

NATO askeri harcamaları artırma kararı aldı.. Bu bütün ülkelerin buna uyması sonucunu getirecek

Dünyaya yıllık maliyeti 5 trilyon Dollar.

Benim param, bir başka insanın öldürülmesi için kullanılacak.

Halbuki ters kararla, SİLAHSIZLANMA sağlanmalıydı.

Gazze konusu bugüne kadar yaşanmış en trajik, en korkunç bir olaydır. Ve buranın yönetiminin başka bir ülkeye devredilmesini, bir başka ülke karar veriyor.

AB de temsil , ülkelerin nüfus oranına göredir. Bu nedenle nüfusu en çok olan Türkiyenin üyeleri en çokolacağı nedeniyle TC yi yıllardır tam üye yapmazlar.

Fakat, nüfusu en az olan KC , AB de başkan olabiliyor.

KC , Cumhur Başkanı , TC yi Kıbrısta İŞGALCİ ilan edip, askerini çekip, garantörlükten Vaz geçmesini talep ederken, onu ,AB toplantısına Lefkoşa da, misafir olarak davet etmek istiyor.

Buda yeni bir Yunan entrikası. Yunan entrikası, bizim tanımımız değil. Bulgarların tanımıdır.

(Yücel Dolmacı)

En nihayet, adım atıldı! Çoklu bir muhalefetin temelleri, umutla, inatla, dirayetle atıldı. Çoklu muhalefet nedir? Tek tip muhalefet değil, çeşitlilik içinde ortaklık arayan bir harekettir.

Aynı rejimden, düzenden veya iktidardan rahatsız olan ama bu rahatsızlıklarını farklı gerekçelere ve dillere yaslayan grupların birlikte direnme ve dönüşüm yaratma iradesidir.

Sosyal demokratlardan çevre aktivistlerine, feministlerden sendikal hareketlere, gençlik inisiyatiflerinden göçmen hakları savunucularına kadar bir dizi farklı aktörün sesini içeren bir toplumsal çoğulluktur. TDP ve CTP ortaklaşması böylesi bir çoklu muhalefetin oluşmasına yol açar mı? Daha evvel bu tür ortaklıklıklar olmuştu. Gene olabilir.

Bu birliktelik, barış siyasetini sadece bir ideal değil, bir pratik olarak sahiplenirken, bugüne de bakmak zorundadır artık. Bu toprakların ağacını, taşını, denizini talandan korumalı. İşçinin, göçmenin, öğrencinin alın terine sahip çıkmalı. Kadını, genci, yaşlıyı, azınlığı yok sayan düzene karşı eşitliğin dilini kurmalı. Ve elbette, sadece yerelde değil; bölgemizdeki gaddar savaşlara, zorbalığa ve yoksulluğa karşı evrensel bir dayanışma hattı örmeli.

Bugün artık, minör farklara saplanarak değil, büyük ortak değerlere yaslanan bir siyaset gerekiyor. Bu kurulacak olan neyse ezenle ezilenin sınırlarını yeniden çizmek, sadece şikayet eden değil, çözüm üreten, alternatif kuran bir ortaklık olmak zorunda.

Sürdürülebilir bir gelecek lafla değil, mücadeleyle gelir. İşte bu yüzden tam da şimdi, daha yüksek sesle, daha örgütlü bir şekilde, çoklu muhalefeti halkın ortak talebine dönüştürme zamanı!

(Mete Hatay)

Son durum: Kıbrıs ile Yunanistan arasında büyük tartışma yaşanıyor. Konu Girit-Kıbrıs arası çekilecek elektrik hattı meselesi. Görünüşe göre bu işleri yapacak olan Yunanlı şirket (Admie) normalde yıl sonu ödenmesi anlaşılan miktarı hemen istedi, Kıbrıs hükümeti reddetti. Ödeme dediğin de 5 taksit, 25’ten toplam yıllık 125 milyon avrocuk. Anlaşma 5 yıllık bu arada…

(Ulaş Barış)