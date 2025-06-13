Sn. Ünal Üstel, Türkiye’den gelen ‘can suyunun’ fiyatı iki kat artırılarak satılmaya başlanıyor. Bu fiyat düzenlemesi sonrasında belediyelere satış fiyatı da herhalde ikiye katlanacak. Bu da vatandaşa yansıyacak. Yine olan vatandaşa olacak. Umarız yanılırız…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, iyisiyle kötüsüyle bir eğitim yılının daha sonuna gelindi. Ancak okullarda sorunlar hiç bitmedi. Acaba yeni eğitim yılı için kaç tane okul binasının daha iyileştirilmesi için ihaleye çıkılacak?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Azerbaycan’da gerçekleştirmiş olduğunuz temaslarda herhalde iş yaşamıyla ilgili fikir alış-verişleri yaptınız. Ancak en önemlisi KKTC’nin bilinmesi için bu temasların yapılmış olması güzel…

Sn. Burak Maviş, Sendikalar olarak Disiplin Tüzüğü’nde değişikliğe karşı Anayasa Mahkemesi’nde açtığınız davanın kararı için süresiz erteleme yapıldı. Sizce olumlu mu yoksa olumsuz mu sonuçlanacak?

Sn. Hasan Maydon, sizin çalıştırdığınız genç atletlerimizden Aslıhan Kandil’in Galatasaray formasıyla çıktığı ilk yarışı birinci bitirmesi herhalde sizi tarifsiz bir mutluluğa itmiştir. Allah yolunu açık etsin…

Sn. Kerem Eran, KTSYD tarafından geleneksel olarak verilen Sporun Oscarları ödüllerinde siz Yılın Hakemi olarak ödüle layık görülmüşsünüz. Sizin gibi disiplinli ve gördüğünü çalan bir hakemin bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Hade hayırlısı..