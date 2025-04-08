Sn. Ünal Üstel, Hasan Tosunoğlu’nun dün itibariyle milletvekilliğinden istifası ile erken seçim gündeme geldi. Bu konuda hükümet olarak atacağınız adım merakla bekleniyor…

Sn. Ziya Öztürkler, Meclis Başkanlığı makamına iyice alıştığınız gözlemleniyor. Zira eski başkan Zorlu Töre gibi keskin çıkışlar ve söylemlerinizle dikkat çekmeye başladınız…

Sn. Dursun Oğuz, hafta sonu Girne’de yaşanan ve Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu’nun suçlandığı polisin görevini yerine getirmesine müdahale olayı ile ilgili Özcemoğlu hakkında soruşturma açılması çok yerinde bir karar. Zira ülkede herkesin yasalar karşısında eşit olduğunu bilmesi lazım…

Sn. Kudret Özersay, Hasan Tosunoğlu’nun milletvekilliğinden istifasına değil dokunulmazlığının kaldırılmasına odaklanarak ihale konusunun soruşturulması gerektiğini söylediniz. İnşallah bu yapılır…

Sn. Hamit Bakırcı, Erenköy-Karpaz Belediyesi olarak bölgenizde sosyal aktiviteleri artırdığınız dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Avtepe Medoş Lalesi Festivali sonrası bu hafta sonu ise Kaleburnu Arkeo Festivali düzenliyormuşsunuz. Kolay gelsin…

Sn. Orçun Kamalı, Milli Olimpiyat Komitesi yeni başkanı olarak çalışmalarınıza hız vermişsiniz. Umarız beklediğiniz desteği alarak gençlerimizi önünü açacak çalışmalar yapacaksınız…