ATATÜRKÇÜLÜK biz Kıbrıslı Türkler için bir yaşam biçimidir.

Kimse bize bunu hediye etmedi. Büyüklerimiz bu medeniyet ışığını yakalamak için İngiliz'e karşı büyük mücadele verdi. Bedeller ödedi.

Bu bizim atalarımızın bize bıraktığı ve bizimde torunlarımıza bırakacağımız mirastır.

Bu böyle biline...

(Bülent Dizdarlı)

Eğitim Bakanlığı liselerde baş örtüsünü “her okulda olacak şekilde” serbest bırakıyor.

Ortaokullarda ise “mahcup” bir şekilde, “eğitim Bakanlığına başvurup izin alma” koşulu getiriyor.

Tüzüğüne son şekli vermek için, sendikalar yarın bakanlığa çağrıldı. Sendikalar yasa dışı bir tüzüğü görüşmek üzere bakanlığa gitmeyeceklerini duyurdu.

“Zorunlu eğitim yaşında yasak” ile yola çıkan hükümet, “izne bağlama” konusunda bir “geçiş” kararı aldı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin bu kararı onaylaması mümkün değil…

- “Lisede tanımlı okul, ortaokulda yasak” ile başlayan süreç, “lisede her okulda serbest, ortaokulda da eğitim bakanlığının iznine tabi” olarak devam ediyor. Yetki okul yönetimlerinden alınıyor…

Hükümetin bu kararla toplumun geniş kesimlerinin tepkisini çekeceği aşikar. Bence de büyük bir yanlış…

Sadece sendikalar ve vatandaşlar değil, UBP içerisinde de ciddi bir dirençle karşılaşacak hükümet…

Toplum, büyük bir kavganın arifesinde…

(Hüseyin Ekmekçi)

Bu ülkeye ne yapıyorsunuz siz?

Kıbrıs'ın ne kadar yaşam değeri, kimliği, dokusu, özgünlüğü varsa katlediyorsunuz!

Demokrasi bırakmadınız.

İrade umarsamadınız.

Huzur kalmadı huzur...

18 yaşın altında çocuklara "başörtüsü" serbestliği nasıl bir tasarıdır öyle, nasıl bir oyundur bu ülke üzerinde oynanan, nasıl bir sınamadır olabildiğince karanlık...

Burası Kıbrıs!

Daha ne kadar "benzeteceksiniz" bu güzel ülkeyi...

Daha ne kadar?

"UBP-DP-YDP" denen ortaklığın talimatlar karşısında ezik, sinik, haysiyetsiz tutumu ilk değil...

Son da olmayacak...

Belli...

Çocuklarımıza da mı kıyacaksınız?

Şimdi değilse ne zaman ayağa kalkacağız, şimdi değilse ne zaman "yettti be artık" diyeceğiz, ayrımsız, birlikte, ortak...

(Cenk Mutluyakalı)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,20 dolara geriledi.

Yüce Hükümetimiz fiyatların otomatik değişeceğini söylemişti ancak bu kural sadece zam yapmada uygulandı.

Akaryakıtta en son fiyat ayarlaması petrol fiyatları 86.00 dolar civarında iken yapılmıştı.

Merak ettiğim akaryakıt fiyatları düşmediğine göre, aradaki 23 dolarlık fark "Fiyat İstikrar Fonuna" mı aktarılıyor?, bu fondaki paralar acaba nerede kullanılıyor?

(Ufuk Çağa)

Hani her şeyi "özgürlük" kavramı ile değerlendirmeye başladık ya, peki ortaokul veya liseye giden gençler, "Ben özgürüm, artık okula don-atlet ile geleceğim" derse, bu nasıl değerlendirilecek acaba??

(Halil Tunç)