Sn. Ünal Üstel, mart ayının ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanıyoruz ve yaklaşık 6 ay sonra ülkede bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşanacak. Acaba UBP olarak kendi adayınızı mı çıkaracaksınız? Yoksa bağımsız bir adaya mı destek vereceksiniz?

Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı olarak küçükbaş hayvancının dört gözle beklediği doğrudan gelir desteği ödemesinin 1. taksitini dün itibariyle hayvancıların hesaplarına yatırmışsınız. Ancak kuraklık endişesi hat safhada bununla ilgili önlemler alınmalı…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, ay ortasından Cenevre’de yapılacak olan BM çatısı altındaki çok taraflı görüşmelere acaba Dışişleri Bakanlığı olarak siz de katılacak mısınız? Yoksa böyle bir hazırlık yok mu diyorsunuz?

Sn. Fikri Ataoğlu, Başbakan Üstel’in söylediği gibi ülkemize gelen Avrupalı turist sayısında bir gerileme var mı? Ancak bu gerileme ivmesi bizce iyi tanıtım ve kulislerle ters dönebilir…

Sn. Alişan Şan, uzun zaman sonra sizi görmek güzeldi. Bakanlık yaptığınız dönemde almış olduğunuz kiloları vermişsiniz. Herhalde spor yapmaya başladınız. Allah sağlık, sıhhat versin…

Sn. Hasan Sertoğlu, Değirmenlik Kulübü’nün genel kurulu ile ilgili Kaymakamlık kararı sonrasında Futbol Federasyonu olarak vereceğiniz karar ne olacak merakla bekleniyor…