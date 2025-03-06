Sn. Ersin Tatar, Cenevre ikili görüşmelerle başlayacak olan toplantıların öğleden sonra genişletilmiş toplantıyla son bulacağını söylediniz. Ancak bunun değişmeyeceği garantisi var mı?

Sn. Özdemir Berova, bu yıl içinde 400 civarında yeni polisin istihdamı için çalışma yapıldığını söylediniz. Allah size kolaylık versin. Zira Maliye’nin kasası bu yükü zor kaldıracak…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, “Türk İşaret Dili’nin öğretilmesi konusunda adımlar atacağınızı söylediniz. Umarız sadece bu sözde kalmaz, zira işaret diline ihtiyaç her geçen gün artıyor… Bu arada Çanakkale Ortaokulu’nda yaşanan olayla ilgili soruşturma nasıl gidiyor?

Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi olarak, hem bölgenizde alt yapı çalışmalarına hız vermişsiniz hem de sosyal aktivitelere. Kolay gelsin diyelim…

Sn. Güven Bengihan, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu başkanlığınız hayırlara vesile olsun. Umarız bundan sonraki dönemde özel sektörün de sendikalaşması adına adımlar atmayı başarırsınız…

Sn. Kayhan Hürdeniz, babanız, ailenizin çınarı Süleyman Hürdeniz’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorsunuz. Allahtan rahmet, sizlere de sabırlar diliyoruz…