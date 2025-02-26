Sn. Ünal Üstel, dün sabah bir özel kliniği yaptığınız ziyarette yaptığınız açıklamada 2025 yılının sağlıkta büyük yatırımların yılı olacağını söylediniz. Ancak geride kalan 2 ayda büyük yatırımlarla ilgili bir gelişme görülmedi…

Sn. Ziya Öztürkler, anlaşılan siz de o koltuğa oturunca eski başkana benzemeyi yeylediniz.. Zira son zamanlarda yaptığınız açıklamalarda ana vatanın garantörlüğünü ağzınızdan düşürmüyorsunuz. Ancak bunu bilmeyen sadece sağır sultan kaldı…

Sn. Dursun Oğuz, tetikçi olayları ile ilgili Türkiye’yle her alanda olduğu gibi istişare içinde olunduğunu açıkladınız. Ancak bu tetikçilerin ülkeye nasıl giriş yaptığını bir anlatsanız fena olmayacak…

Sn. Olgun Amcaoğlu, Meclis kürsüsünden olsun sizi görmek güzel. Zira artık bakanlığınızla ilgili haberleri medyada göremez olduk. Sanki Ekonomi Bakanlığı ülkede yokmuş gibi bir durum var…

Sn. İlkan Varol, Ombudsman görevine atandığınız günden itibaren ciddiyetle görevinizi yerine getirdiğiniz gözden kaçmıyor. 6 ayda bir hazırlanan dönem raporlarınız bunun en basit örneği. Keşke bakanlıklar da sizin gibi olsa…

Sn. Adil Onalt, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Mart ayı ortalarında yapacağı seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağınızı açıklamanız mevcut başkanı kızdırmış diye duyduk. Anlaşılan zorlu bir seçim süreci yaşanacak…