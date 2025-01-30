Sn. Ünal Üstel, dün lansmanı yapılan 4. 5 Yıllık Kalkınma Planı gerçekten de KKTC’nin geleceği için önemli adımlar içeriyor. Ancak önemli olan bu adımları hayata geçirebilmektir…

Sn. Olgun Amcaoğlu, katıldığınız bir programda geride kalan kurultayda aday olmaktan vazgeçmenizin sebebinin tehdit olmadığını söylediniz. Biz de sizin tehditle geri adım atmayacağınızı biliyoruz…

Sn. Erhan Arıklı, kardeşiniz Ayhan Arıklı’nın yapmış olduğu paylaşımda partinizin hükümet ortağı olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uhdesinde olması gereken kurumları istemesinden dolayı bir sıkıntı yaşadığınız anlaşılıyor…

Sn. Halil Kasım, dün ülkemizde bulunan T.C Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Serdarlı ve bölgesindeki gençlerle buluşmasında oldukça heyecanlı olduğunuz dikkatlerden kaçmadı…

Sn. Ahmet Tolgay, kredi kartları ile ilgili siteminizde yerden göğe kadar haklısınız. Yani kullanılmayan kredi kartına 700 TL civarında ücret talep edilmesi akıl alacak bir iş değil…

Sn. Halit Dağ, geçtiğimiz gün iş güçten vakit bulup kendinizi doğaya atarak ayrelli toplamışsınız. Anlaşılan köylünüz Soydan Sakallı’dan bir şeyler alışmışsınız. Kolay gelsin diyelim…