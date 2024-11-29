Sn. Ersin Tatar, sizin kaleme aldığınız ve Cumhurbaşkanlığı’nca basılan ‘Bu acı Hiç Dinmez’ isimli kitabınız hayırlısı olsun. Acaba bu kitap kaç adet basıldı? Daha doğrusu ne kadarlık bir maliyeti oldu?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün DAÜ’nün 2025 Bütçesi ile ilgili komite görüşmesinde dile getirdiklerinize bakacak olursak, ilerleyen günlerde DAÜ’ye neşter vurulacak. İnşallah sorunlar daha da büyümez…

Sn. Dursun Oğuz, bu aralara çok az medyada görüyoruz sizi. Bunun sebebi parti talimatı mı yoksa sizin yoğunluğunuzdan dolayı mı pek medyada görünmüyorsunuz?

Sn. Gürsel Uzun, TÜK olarak ülkeye ithal ettiğiniz patates için patates üreticilerinden bir görüş aldınız mı? Ayrıca bu ithal edilen patatesin toprak analizleri yapıldı mı? Zira Türkiye’de birçok bölgede patates hastalıkları çok yaygın…

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları asfaltlamak için çalışmalara devam ediyormuşsunuz. Ancak diğer yerlerde de yollar asfaltlama bekliyor…

Sn. Hasan Esendağlı, İSİAS Davası’yla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda ‘olası kast’ bulgusu yapılması artık davanın seyrini değiştirecektir değil mi?