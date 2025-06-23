Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Galatasaray Taraftar Derneği, Başbakan Ünal Üstel’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Dernek Başkanı Talat Karapelit ile Yönetim Kurulu Üyesi Taha Can Gürlek yer aldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Karapelit, derneğin çalışmaları ve mevcut yapısı hakkında bilgi vererek, “Üye sayımız 600’ü geçti. Galatasaray ailesi olarak her geçen gün büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Karapelit ayrıca, 3 Temmuz’da düzenlenecek olan Şampiyonluk Balosu’na Başbakan Üstel’i davet ederek davetiyesini takdim etti.

Ziyarette söz alan Gürlek ise derneğin dijital dönüşüm projeleri üzerine bilgi paylaştı. Gürlek, resmi internet sitelerinin 3 Temmuz’da gerçekleştirilecek Şampiyonluk Balosu’nda kamuoyuna tanıtılacağını belirtti.