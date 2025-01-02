Beşiktaş’ta sıkıntılı günler devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 4 kez mağlup olan Beşiktaş, 3 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda genel düşüş devam etse de Mert Günok formunu korumayı başardı.

Deneyimli kaleci, 2024 yılında Avrupa’nın tüm liglerinde kalesini en çok maçta gole kapatan 10'uncu kaleci oldu.

Beşiktaş’ın ve A Millî Takım’ın deneyimli file bekçisi, yıl boyunca oynadığı 44 maçın 19’unda kalesini gole kapatmayı başardı.

Trendyol Süper Lig’de de bu sezon 16 maça çıkan Mert Günok, 6 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 17 karşılaşmada kaleye geçen 35 yaşındaki oyuncu bu maçların 8’inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Sezon başında oynanan Süper Kupa mücadelesinde de sahada yer alan deneyimli kaleci, ezeli rakibi Galatasaray’a gol şansı tanımamıştı. Mert Günok 2024 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nda görev aldığı 6 karşılaşmanın 4’ünde de kalesini gole kapatmayı başardı.

Avrupa’da zirvede yer alan Yann Sommer ise 43 maçta 24 kez kalesinde gol görmeyerek bu alanda önemli bir başarı gösterdi.