Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Arabesk müziğe damgasını vuran şarkıcı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, bir süredir Antalya'da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan Tayfur, sinema filmlerinde kullanılan, kendi yazdığı şarkılarla büyük ün kazanmıştı. Tayfur'un 30'dan fazla albümü ve 30'un üzerinde filmi bulunuyor. Tayfur, 1982 yılında kendi adına kurduğu Ferdifon Plakçılık şirketinin de sahibiydi.. Albümleri yıllarca milyonlar sattı, filmleri izleyici rekorları kırdı...

1992 yılında çıkardığı "Prangalar" albümü, 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden oldu. Aynı zamanda bu, Ferdi Tayfur'un sanat yaşamında en çok satan albümüydü.

1993 yılında İstanbul Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katıldı ve rekor kırdı.