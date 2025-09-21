Kuzey Kıbrıs’ın en seçkin oteli Merit Royal Diamond, unutulmaz bir konsere daha ev sahipliği yaparak Türk müziğinin güçlü yorumcusu Cenk Eren’i sahnesinde ağırladı. Cumartesi akşamı Merit Royal Diamond’da iki bine yakın hayranı ile buluşan Cenk Eren, geçmişten günümüze iz bırakan şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile unutulmaz bir geceye imza attı.

“Bir Garip Serçe” şarkısı ile konserine başlayan Cenk Eren, şıklığı ile de büyük beğeni topladı. Güçlü sesi ve eşsiz yorumu ile yıllara meydan okuyan Cenk Eren, seslendirdiği şarkılar ile sevenlerine tam bir müzik ziyafeti sundu. 30 yıldır sahnelerde olan ünlü sanatçı, gecede Ferdi Özbeğen şarkılarına da yer vererek duygusal anlar yaşattı.

“Kasım ayında yeni şarkım çıkacak”

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, Kasım ayının başında çıkacak yeni şarkısının müjdesini verdi. İlk kez ağır bir arabesk şarkı yorumlayacağından dolayı heyecanlı olduğunu ifade eden Cenk Eren, Diamond konseri dolayısıyla Kıbrıs’taki evinde birkaç gün dinlenme fırsatı bulduğunu da belirtti. Formunu nasıl koruduğuna dair soru üzerine sadece yürüyüş yaptığını vurgulayan Cenk Eren, karbonhidrat tüketmeyi bıraktığını da kaydetti.

“Biz 70 yaşında da şarkı söyleyebiliriz, ancak onlar 70 yaşında rap yapamazlar”

Yeni rapçilerin “eskiler turşu oldu” ifadesini nasıl değerlendirdiği sorulan Cenk Eren; “Rap güzel bir müzik, gençler bu işi çok iyi yapıyor ve inanılmaz bir dinleyici kitleleri var. Mustafa Sandal, Tarkan, Kenan Doğulu ve ben aynı jenerasyonun sanatçılarıyız. Biz 70 yaşında da şarkı söyleyebiliriz, ancak onlar 70 yaşında rap yapamazlar. Onlar bu dönemi değerlendirip 10 yıl çalışsınlar, para kazansınlar, çünkü ileride söyleme şansları olmayacak” dedi.