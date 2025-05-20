Devlet Piyangosu’nun 19 Mayıs Özel Çekilişinde 5 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin, Güzelyurt bayisi Mehmet Özdek tarafından satılan "81869" numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.

16 Haziran’a 2 Milyon TL…

Piyangolar Biriminden yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak.

Bilet fiyatının 250 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak.

KAZANAN NUMARALAR

5,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

81869

250,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10824

71677

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15474

95194

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29622

85541

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26214

62960

79122

83356

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33491

61350

68974

71065

94870

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00050

07696

38835

56663

58724

59277

64584

66344

66695

69567

69578

75458

84845

89270

91938

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01798

07763

15226

26586

33237

38898

42672

44982

46945

61519

69807

70143

73924

77642

78634

84724

87937

89653

92796

95398

5,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

01869

11869

21869

31869

41869

51869

61869

71869

80869

81069

81169

81269

81369

81469

81569

81669

81769

81809

81819

81829

81839

81849

81859

81860

81861

81862

81863

81864

81865

81866

81867

81868

81879

81889

81899

81969

82869

83869

84869

85869

86869

87869

88869

89869

91869

Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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