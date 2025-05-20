Devlet Piyangosu’nun 19 Mayıs Özel Çekilişinde 5 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin, Güzelyurt bayisi Mehmet Özdek tarafından satılan "81869" numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.
16 Haziran’a 2 Milyon TL…
Piyangolar Biriminden yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak.
Bilet fiyatının 250 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak.
KAZANAN NUMARALAR
5,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
81869
250,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10824
71677
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15474
95194
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29622
85541
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26214
62960
79122
83356
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33491
61350
68974
71065
94870
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00050
07696
38835
56663
58724
59277
64584
66344
66695
69567
69578
75458
84845
89270
91938
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01798
07763
15226
26586
33237
38898
42672
44982
46945
61519
69807
70143
73924
77642
78634
84724
87937
89653
92796
95398
5,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
01869
11869
21869
31869
41869
51869
61869
71869
80869
81069
81169
81269
81369
81469
81569
81669
81769
81809
81819
81829
81839
81849
81859
81860
81861
81862
81863
81864
81865
81866
81867
81868
81879
81889
81899
81969
82869
83869
84869
85869
86869
87869
88869
89869
91869
Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1
9