Karadeniz müziğinin en güçlü seslerinden Selçuk Balcı, Cumartesi akşamı, Merit Lefkoşa sahnesinde hayranları ile buluşarak tam bir Karadeniz rüzgârı estirdi.

Geniş repertuvarı, güçlü sesi ve enerjik sahne performansı ile kendine hayran bırakan sanatçı, sahnede kemençesi ile bütünleşti.

Duygusal şarkıları ile romantik anlar yaşatırken hareketli şarkıları ile de misafirlerini coşturdu. Kemençe ezgilerine kendini bırakan hayranları, konser boyunca doyasıya dans edip horon oynadı.

Karadeniz şarkılarının beğenilen ismi Selçuk Balcı, yaklaşık iki saat sahnede kalarak Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da bir araya geldiği sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.





