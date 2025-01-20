Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde başlayacak olan “Sanat ve Tasarım, Sanatta Yeterlik” programı, ilk öğrencilerini 2024-2025 Bahar Döneminde kabul edecek. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onayı ile açılan program, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk ve tek program olma özelliği de taşıyor.

Akademik olarak doktoraya eşdeğer kabul edilen “Sanat ve Tasarım, Sanatta Yeterlik” programı, sanatsal ve uygulamalı çalışmalarda uzmanlaşmak isteyenler için tasarlandı. Sanatta Yeterlik, sanatçılara özgün eserler üreterek alanlarına katkı sağlama fırsatı sunarken, yaratıcı projeler ve performanslar üzerinden değerlendirme yapılmasını da öngörüyor. Program, mezunlarına hem üniversitelerde öğretim üyeliği hem de profesyonel sanat dünyasında kariyer fırsatları sunuyor. Programın kontenjanı ise 15 öğrenci ile sınırlı. Dolayısıyla, programa yerleşmek isteyen, güzel sanatlar ve tasarım alanlarında yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip adayların vakit kaybetmeden programa başvurmaları gerekiyor.

Kampüsünde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile 14 Türk toplumundan 3 binin üzerinde sanatçıya Kuzey Kıbrıs’ta sanatsal üretim olanağı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nde son beş yılda 470 kişisel ve karma sergi açıldı. Ülkedeki sanatsal üretime büyük bir ivme kazandıran Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi bünyesinde açılan “Sanat ve Tasarım, Sanatta Yeterlik” programı ile geleceğin sanatçı akademisyenlerini yetiştirmeye devam edecek.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “‘Sanat ve Tasarım, Sanatta Yeterlik’ programı ile sanatsal ve akademik alanda liderlik edecek mezunlar yetiştireceğiz.”

İlk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanan “Sanat ve Tasarım, Sanatta Yeterlik”nın, Kuzey Kıbrıs’ta sanat ve tasarım alanında yüksek standartlarda eğitim almak isteyen öğrenciler için çok değerli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Program, geleceğin sanatçılarını ve tasarımcılarını; mesleki, akademik ve bilimsel bir donanımla yetiştirme amacı taşıyor” dedi.

“Yenilikçi üretim yöntemleri ile yaratıcı bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlayacak olan program, bilimsel araştırma ile sanatı buluşturacak” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Mezun olan öğrencilerimizin, sanatsal ve akademik alanda liderlik edeceklerine ve dünya çapında yankı uyandıracak projeler çıkaracaklarına yürekten inanıyorum. Bu başarı, sadece üniversitemiz için değil, aynı zamanda sanat ve tasarım alanının ilerlemesi için de önemli bir kazanım” ifadelerini kullandı.