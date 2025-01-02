Otantik atmosferi ve zengin menüsüyle fark yaratan Merit Lefkoşa Hotel Ottoman Kebab House, 2025 yılına görkemli bir organizasyonla “merhaba” dedi.

Misafirlerine 2025 yılına unutulmaz bir başlangıç yapma fırsatı sunan Ottoman Kebab House, özenle hazırlanan yılbaşı organizasyonu ile hem keyifli hem de lezzet dolu bir geceye ev sahipliği yaptı.

Geceye katılan konuklar, canlı fasıl müziği eşliğinde yılbaşı ruhunu doyasıya yaşarken, Oryantal Sıla Yalçın’ın büyüleyici dans performansı ile yeni yılın ilk saatlerine kadar eğlendi.

Merit Lefkoşa Hotel Ottoman Kebab House’un, geceyi lezzet şölenine dönüştüren usta şeflerinin hazırladığı zengin kebap ve meze çeşitleri ise konuklardan tam not aldı.