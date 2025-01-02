Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, kaymakamlık binası önündeki tören saat 09.30’da çelenklerin sunulması ile başlayacak.

Törende, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Emine Direktör tarafından yapılacak.

Müsabaka ile ilgili mevzuatların açıklanması sonrasında yarışmacılar belediye minibüsleri ile başlangıç noktalarına götürülecek.

Koşulara Lefke İstiklâl İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Lefke Gazi Lisesi ile Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi kız ve erkek öğrencileri katılacak.

Koşular minik kız (800 m), minik erkek (1000 m), yıldız kız (1000 m), yıldız erkek (1500) genç kız (1500m), genç erkek (3000 m) ve büyükler (3000 m) kategorilerinde yapılacak.

Koşularda ilk üç dereceye giren yarışmacılara madalya; ilk üç dereceye giren okullara ise kupaları verilecek.

Ödül töreni tüm koşuların bitiminden sonra Lefke Kaymakamlığı Binası önünde yer alacak.