Rum Müzakereci Menelaos Menelau, New York’ta yapılan genişletilmiş gayriresmi çok taraflı görüşmede Türk tarafının yeterli esnekliği sağlamadığını ve bu sebepten ötürü anlaşmaya varılamadığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Menelau, üzerinde uzlaşıya varılan veya varılması için çaba gösterilen Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) müzakerelerin özünü değersizleştirmediğini; aksine özlü müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle gösterilen çabalara katkıda bulunduğunu söyledi.

Habere göre Menelau, gayriresmi görüşmede geçiş kapılarının açılması konusunda büyük çaba gösterildiğini; görüşmenin bu konuda uzlaşıya varılması için gereken unsurları masaya koyma imkanı sunduğunu, ancak Türk tarafı gereken esnekliği göstermediği için anlaşmaya varılamadığını ileri sürdü.

Menelau, Kıbrıs sorununa müdahil olan tüm tarafların, bir sonraki genişletilmiş toplantının KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yapılması gerektiğini anladığını kaydederken, Güney Kıbrıs’ın devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın Kıbrıs sorununda gösterilen genel çabaya katkıda bulunmasını umut ettiğini söyledi.

Habere göre Menelau, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya ne zaman döneceğinin belli olmadığını ve Rum tarafı için federasyon ile iki devletlilik arasındaki mesafenin dağıtılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

New York’taki görüşmenin gerçekleşmesinin önemli olduğunu ve mart ayında yapılan görüşmede alınan kararın uygulanmış olduğunu kaydeden Menelau, çabanın devam edeceğinin garanti altına alındığını ve daha basit bir çerçeve belirlenmesi noktasına gelme umudu taşıdıklarını belirtti.

Menelau, müzakereciler düzeyindeki görüşmelerin düzenli şekilde devam edeceğini; New York’tan döneli henüz müzakereciler düzeyinde bir görüşme yapılmadığını, ancak haftaya büyük ihtimalle görüşme olacağını söyledi.