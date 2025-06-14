Kuruldan yapılan açıklamaya göre, bir heyet dün Halkın Sesi, Gündem Kıbrıs ve Bugün Kıbrıs’a ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Halkın Sesi Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu, Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın ve Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın, çalıştayla belirlenen güncel deklarasyona imza koyarken, Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına destek belirtti.

Kurul Başkanı Aysu Basri Akter, medya kuruluşlarının etik ilkelere genel olarak hassasiyet gösterdiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi. Gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği etik sorunlar karşısında deklarasyonun günün koşullarına uyarlanması gerekliliğinden yola çıkıldığını belirten Akter, bu amaçla ilgili tarafların ve akademik çevrelerin katılımıyla bir çalıştay düzenlendiğini hatırlattı.

Medya kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduklarını vurgulayan Akter, ziyaretlerin süreceğini, deklarasyonun dijital imzaya da açık olduğunu belirterek tüm medya temsilcilerini bu sürece katılmaya davet etti.