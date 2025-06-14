Gazeteler haberleri şu başlık ve spotlarla aktardı:
Politis “Netanyahu Savaşın Fitilini Ateşledi… İran’ın Nükleer Tesislerini Vurdu-Tahran Mukabil Misilleme Tehdidinde Bulunuyor… Genel Tutuşma Tehlikesi”
Haravgi “Orta Doğunun Tamamında Patlamaya Hazır Aktif Volkan… İran İsrail Saldırılarına Misilleme Yemini Ediyor”
Fileleftheros “Orta Doğu Kaynayan Kazan… İran Nükleer Tesislerine İsrail Saldırısı”
Alithia “Küresel Endişe… İsrail’in İran’ı Vurmasından Sonra Orta Doğu Kaynıyor…Tahran Drone’larla Cevap, İsrail ve ABD’ye İntikam Yeminleri”