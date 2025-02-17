Genel Kurul’da ilk olarak Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi için ivedilik tezkeresi ele alındı.

-Şahali

Tezkere hakkında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali ilgili değişikliğin bir yasa önerisi ile yapılmasını doğru bulmadığını aktardı. Şahali yine de ivediliğe olumlu oy vereceklerini belirtti.

-Atun

Öneri sahibi, UBP Milletvekili Sunat Atun da yasayla ilgili ufak bir teknik eksiklik olduğunu, ilgili önerinin bunu çözmek üzere yapıldığını belirtti. Atun konuyu Başbakan Ünal Üstel’e de ilettiklerini kaydetti. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'un gündeminde olan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise görüşülmedi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ilgili komite başkan ve yardımcısının toplantıda bulunmaması halinde yasa görüşmesinin yapılamayacağını belirterek, Meclis İç Tüzüğü’nün 48’nci maddesi uyarınca, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bu toplantıda görüşülmemesine karar verdi.

- Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylandı

Ardından Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın bütünü oylandı ve oybirliğiyle onaylandı.

Böylece Genel Kurul bugünkü toplantısını tamamlandı.

Genel Kurul sonraki toplantısını yarın 10.00’da yapacak.