Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çocukların hem eğlenip hem öğrenmesini amaçlayan etkinlikler, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi tarafından organize edildi.

Etkinliklerin cake pops ve bilim atölyesiyle başladığı belirtilen açıklamada, “Çocuklar, bu atölyelerde hem yaratıcılıklarını geliştirdi hem de bilimsel deneyler yaptı. Devam eden günlerde gerçekleştirilen çocuklarla felsefe atölyesiyle de çocuklar, düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirdi. Seramik atölyesi ise, çocuklara sanatsal becerilerini keşfetme fırsatı sundu.” ifadelerine yer verildi.

Çocukların Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek deniz kaplumbağalarının yaşamlarını ve rehabilitasyon süreçlerini yakından gözlemlediği belirtilen açıklamada, takı atölyesiyle el becerilerini geliştiren çocukların kendi tasarladıkları takıları yaptıkları kaydedildi.

- Çocuklar uygulamalı etkinliklere katıldı

Açıklamada, doğa ve çevre bilincini artırmaya yönelik etkinliklerden biri olan Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi Genç Bahçe ziyaretinde bitki köklendirme atölyesinin çocuklara doğayla iç içe olma fırsatı sunduğu belirtildi.

“Ata tohumu (yerel domestik tohumlar) nedir, nasıl yetiştirilir ve solucan gübresi hazırlığı” hakkında bilgi edinen çocukların uygulamalı etkinliklere katıldığı ifade edilen açıklamada, oyun atölyesi ile çocukların eğlenceli vakit geçirmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Girne Belediyesi’nin yarıyıl tatiline özel düzenlediği etkinliklerin çocukların hem eğlenerek öğrenmesini sağladığı, hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunduğuna değinildi.