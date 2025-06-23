Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, geçtiğimiz Cumartesi günü Federasyon binasında Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi.

Federasyona bağlı kulüplerin Başkan ve kulüp temsilcileri ile gerçekleştirilen Olağan Genel kuruluda Genel Sekreter Kurtan Korutürk tarafından Faaliyet Raporu okundu ve oy birliği ile onaylandı. Daha sonra Mali Sekreter Hişam Tarazi tarafından Mali Rapor Genel Kurulda okundu ve Oy Birliği ile Onaylanmıştır.

2025-2026 Dilek ve temenniler kısmında ise kulüplerin istekleri ve sezon uygulamasının daha iyi şekil alabilmesi için temenniler sunulmuştur.