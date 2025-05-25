Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 24 Mayıs Cumartesi günü U13 En İyiler Turnuvası'nı gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu her hafta olduğu gibi bu hafta da etkinliklerini sürdürdü.

Federasyon, 24 Mayıs Cumartesi günü U13 En İyiler Turnuvası'nı gerçekleştirdi.

Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda yapılan maçlar sabah saat 10.00'da başladı ve dereceye girecek olan sporcular belirlenerek ödüllendirildi. Oynanan maçlar sonrasında En İyi U13 kızlarda GAÜ sporcusu Özüm Özel, erkeklerde ise GAÜ sporcusu Ivan Blahotin birinci oldu.

Sıralama şu şekilde;

U13 Kızlar

1.Özüm Özel

2.Liva Çevik

3.İzem Özel

4.Ada Cankaza

U13 Erkekler

1.Ivan Blahotin

2.Sonay Hayatseven

3.Deniz Tamakan

4.Kerem Ahçıoğulları

5.Sarp Öztürk

6.Beşir Nebili

7.Aren Doğan

8.Arel Orhunöz