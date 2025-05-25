Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, Şerife Tıbık (Deniz Orhunöz)

Çetinkaya: Malik, Sarp, Burak (2), Ray Allen (15), Joel (26), Kaan (21), Eloge (10)

Cortado Adaspor: Parsa (2), İbrahim, Halil (19), Mert (3), Ulaş (10), Marcel (24), Öner (10), Mekihcan, Maror (6)

İlk periyot: 24-17

İlk yarı: 40-41

Üçüncü periyot: 54-57

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi erteleme maçında Çetinkaya son 1 dakikaya 10 sayı geride girdiği maçta Cortado Adaspor’u 82-80 mağlup etti. Atatürk Spor Salonu’nun klimaların çalışmadığı ortamda oynanan maçın hemen başında hakemlerden Şerife Tıbık bileğinden sakatlandı ve yerine MHK üyesi Deniz Orhunöz oyuna girdi.

Maçın ilk yarısı karşılıklı basketlerle geçildi ve devreyi Cortado Adaspor 41-40 önde bitirdi. İkinci yarıda da Adaspor oyunda üstün oynarken son 1 dakikaya 80-70 önde girmesine rağmen Çetinkaya mucizevi bir şekilde skoru lehine çevirdi ve maçı 82-80 kazanarak Play-Off umudunu sürdürdü. Çetinkaya’da Joel 26 sayı, 14 ribaund, 3 asist, 4 top çalma, 1 blok 33 verimlilik ve Kaan da 21 sayı 27 verimlilikle dikkat çektiler.