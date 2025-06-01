Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonu resmen sona erdi.

Bununla birlikte Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılımda temsilciler netleşti.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig aşamasından başlayacak

Lig ikincisi Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için iki eleme oynayacak. Fenerbahçe 2. ön elemeden itibaren Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Ligi son haftada 3. bitiren Samsunspor ise Avrupa Ligi'nde play-off aşamasından dahil olacak.

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş ise Avrupa Ligi 2. ön elemeden turnuvaya dahil olacak.

Süper Lig'i 5. bitiren Başakşehir ise Avrupa macerasına Konferans Ligi 2. ön elemeden dahil olacak.