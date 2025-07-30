Süper Lig ekibi Gönyeli Spor Kulübü formasıyla geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Ladji Malle, kariyerinde önemli bir adım atarak İsrail Premier Ligi ekiplerinden Hapoel Hadera’ya transfer oldu.

Orta sahadaki mücadeleci yapısı, oyunu yönlendirme kabiliyeti ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Malle, yeni kulübüyle İsrail futbolunun en üst seviyesinde mücadele edecek.

Bu transfer, hem Malle’nin kişisel kariyeri hem de KKTC futbolunun uluslararası vitrine çıkması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor