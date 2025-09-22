Maliye Bakanlığı, faturasını halka ödettiği iç borç ihalelerine üç yeni halka

daha ekledi. 18 Eylül Perşembe günü yapılan döviz cinsinden üçlü ihalede, karşılığı 2 milyar 936 milyon Türk Lirası’nı aşan miktarda borç alındı. KKTC Merkez Bankası’nın Maliye adına açtığı ABD Doları, Euro ve İngiliz

Sterlini cinsinden Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Hazine Bonosu) ihalelerine büyük ilgi oldu. Üçlü döviz ihalesi sonrasında “boşalan Hazine” için bu yıl açılan ihale sayısı 25’e çıkarken, TL cinsinden açılan 26’ncı ihale

24 Eylül Çarşamba günü yapılacak. İhale için 2 milyar liralık hedef konuldu.

HEDEFLER AŞILDI…

Merkez Bankası aracılığıyla yapılan sterlin ve Euro cinsinden ihalelerde hedefler aşılırken, dolar cinsinden ihaleye gelen teklifler, hedeflenen miktarın hemen altında kaldı. İhale sonucunda Maliye Bakanlığı’nın iç borç yüküne; 21 milyon 700 bin dolar; 17 milyon 250 bin Euro ve 21 milyon 400 bin sterlin daha eklendi. Yabancı para cinsinden alınan borçların resmi kurdan Türk Lirası karşılığı; dolar borçlanmada: 894,9 milyon liranın; Euro borçlanmada 841,2 milyon liranın; sterlin borçlanmada da yaklaşık 1 milyar 200,7 milyon liranın üzerinde hesaplandı.

6 DEDİLER 19 MİLYARI GEÇTİLER…

Bakanlar Kurulu, 4 Şubat’ta, “Devletin mali yükümlülüklerinin yerine

getirilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2025 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde “6 milyar TL borçlanma kararı” almış, Maliye Bakanlığı bu konuda yetkili kılınmıştı. Bu kararın ardından başlatılan borçlanma furyasında 11 Şubat-18 Eylül periyodunda 25 kez iç borçlanma ihalesi açıldı. Türk Lirası yanında dolar, Euro ve sterlin cinsinden açılan bu ihalelerde alınan iç borç miktarının TL karşılığı ise 19 milyar 216 milyon liranın üzerine çıktı.