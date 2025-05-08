Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu, Üstel’e ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Yılmaz’ın paylaşımı şöyle:
“KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik.
Görüşmemizde, iktisadi ve mali iş birliği protokolünün detaylarını kapsamlı biçimde ele aldık; bölgesel gelişmelerin yanı sıra önümüzdeki dönemde öncelik vereceğimiz projeleri ve iş birliği alanlarımızı değerlendirdik.
Sayın Üstel’e nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum.”