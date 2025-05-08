Sivil Savunma çemberindeki eylemde konuşan ve 3 Mayıs'taki eylemde tutuklanan Halil Karapaşaoğlu, Kıbrıslı Türklerin 50 yıldır Türkiye tarafından esir alındığını belirtti.

50 bin silahlı askere ve polise rağmen Türkçe konuşan Kıbrıslıların can ve mal güvenliğinin olmadığını dile getiren Karapaşaoğlu, "Kıbrıslıların kümesin içinden çıkması lazım, özgürlük talep edilmesi lazım" dedi.

Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklerin kamusal alandaki görünürlüğünü azaltmaya yönelik adımlar attığını öne süren Karapaşaoğlu, bu durumu bir “kolonizasyon projesi” olarak nitelendirerek, bürokrasiye yönlendirilen toplumun artık bu alandan da dışlanmaya başlandığını ifade etti.