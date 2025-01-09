MMO’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın "erdemli ve ilkeli bir karar olmadığı, suça iştirak niteliği taşıdığı" ifade edildi. Açıklamada, bu düzenlemenin halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı ve trafikte güvenlik risklerini artırdığı ileri sürülerek, benzer bir kararın başka ülkelerde Bakanlar Kurulu’nun istifasını gerektirebileceği görüşü dile getirildi.

“Ülkemizde yürürlükte bulunan Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın güvenlik yetersizliği konusunda acil olan ve süreç içerisinde alınması gereken tedbirler ortada dururken; Bakanlar Kurulunca ithal izni olsun veya olmasın 2024 yılında ülkeye taşınan araçların kayıtlarının yapılması Araç Muayene uygunluğunu, Ticaret Dairesi ithal uygunluğunu ortadan kaldıran kamu yararına ve hukuka aykırı, trafik güvenliğinde riski artıracak ve bir kısım kişilere haksız, şaibeli imtiyaz sağlayacak bir karardır” denilen açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin siyasi rant için verilen imtiyazların insafına bırakılmasının kabul edilebilir olmadığı kaydedildi.

Açıklamada Polis Genel Müdürlüğü'nün trafikteki güvenlik riski hakkında tespit yaparak söz konusu kararın iptali için ilgili kurumları uyarması talep edildi.

Araç Kayıt Dairesi’nin konuyla ilgili amirlerini yazılı olarak bilgilendirmesini müteakip konu ile ilgili yazılı talimat talep etmeleri gerektiği savunulan açıklamada, “Sol direksiyon araçların ithal izni olmadan ve /veya muayenesi olmadan gümrük ve kayıt işlemi yaptıran araç sahipleri de maddi olarak zarar edebileceklerdir” denildi.

Açıklamada sigorta şirketleri de bu araçlara sigorta işlemi yapmamaya çağırıldı.