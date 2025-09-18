Gazimağusa sevilen, sayılan değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Larnaka doğumlu, Gazimağusa’nın sevilen simalarından Gelir ve Vergi Dairesi eski Müdürü Taney Aşcıoğulları bugün vefat etti.

Çevresinde çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle bilinen Aşçıoğulları’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.