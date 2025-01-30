Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı ağır araç sürücüleri son günlerde Mağusa Serbest Liman’da yaşanan eksikliklerin kendilerini bezdirdiğini dile getirerek isyanlarını paylaştılar.

Mağusa Serbest Limanı’nda yaşanan kantar eksikliği ve personel yetersizliği, limanın operasyonel süreçlerini ciddi şekilde aksattığına dikkat çeken liman çalışanları ve şöförler “Bu kritik altyapı ve insan kaynağı eksiklikleri, limanın verimliliğini düşürerek ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiliyor” dediler.

Kantar eksikliği nedeniyle yüklerin doğru ve hızlı bir şekilde tartılması mümkün olmadığını, bu da sevkiyatlarda gecikmelere ve lojistik zincirinde aksamalara yol açtığını belirten şöförler “Ayrıca, personel yetersizliği, mevcut çalışanların aşırı iş yükü altında kalmasına neden olarak operasyonel hataların artmasına ve hizmet kalitesinin düşmesine sebep oluyor” dediler.

Mağusa Serbest Limanı’ndaki bu kriz, sadece liman çalışanlarını değil, aynı zamanda limanı kullanan işletmeleri ve bölge ekonomisini de derinden etkilediği belirtilerek, sorunların bir an önce çözülmesi için tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiği kaydedildi.

Yetkililerin acilen harekete geçerek gerekli altyapı yatırımlarını yapması ve personel eksikliğini gidermesi bekleniyor.