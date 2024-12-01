Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler:Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal,Özal Çağlayan
Esentepe: Ahmet, Deniz (70.Dk Salih Karal), Semih (70.Dk Devran), Frank, Emre Mutlu (76.Dk Dinçer), Adeshina, Tuğra (79.Dk Emek), Benjamin, Mehmet Ada, Mustafa Soytürk (76.Dk Nersin), Ali Avcısoyu
Karşıyaka: Eren, Eyyüp, Mehmet Tekin, Tacettin (55.Dk Tahir), Mishali, Mahfou, Furkan (79.Dk Aykan), Muhammed, Muhammet Emin (65.Dk Uvanç), James (79.Dk Ceylan), Bahadır (79.Dk Can)
Goller: 40, 49 ve 71.Dk Lucman Adeshina, 58.Dk Deniz, 88.Dk (K.K) Mehmet Tekin (Esentepe)
AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun 11. hafta maçında Esentepe KKSK, Karşıyaka SK’yı konuk etti.
Maçın ilk devresi dengeli başlarken, son bölümde Esentepe baskısını artırdı.
22.Dk:Karşıyaka atağında Tacettin’in pasında topla buluşan Mehmet Tekin’in şutunda top üstten dışarıya gitti.
28.Dk: Esentepe atağında Ali Avcısoyu topu ceza alanına ortaladı. Semih’in kafa vuruşunda ağlara doğru gitmekte olan topu Karşıyaka savunması çizgiden çıkarttı.
40.Dk: Esentepe atağında Ali’nin sağdan yerden ortasında Lucman Adeshina topuk vuruşuyla topu filelere gönderdi. Esentepe 1-0 Karşıyaka
49.Dk: Esentepe’de yapılan baskı sonucu Eyüp’ten kazanılan topu alan Adeshina, kaleci Eren’in çalımlayarak topu filelere gönderdi.Esentepe 2-0 Karşıyaka
58.Dk:Esentepe atağında Lucman Adeshina topu yayda boş durumdaki Deniz’e aktardı ve onun vuruşunda top filelere gitti. Esentepe 3-0 Karşıyaka
65.Dk:Esentepe atağında Lucman soldan topu rakip ceza alanına taşıdı ve ortaya çevirdi. Ali bomboş pozisyonda kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.
71.Dk: Esentepe atağında Lucman Adeshina, Eyüp’ten sıyrılıp kaleci Eren ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Esentepe 4-0 Karşıyaka
88.Dk:Esentepe atağında Ali Avcısoyu çizgiye inerek ceza alanına kestiği topa Mehmet Tekin ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. Esentepe 5-0 Karşıyaka