Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, dün Lübnan’dan tahliye edilen 24 KKTC vatandaşının Mersin’e ulaştığını bildirdi. Tahliye sırasında bir KKTC vatandaşı hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Lübnan’dan dün 966 kişiyi tahliye eden iki geminin Mersin’e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızdan ayrı görmediğimiz 24 KKTC vatandaşı da aynı gemilerle ülkemize intikal etmiştir. Tahliye sırasında hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz KKTC vatandaşına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ülkemiz KKTC vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için ihtiyaç duyulan desteği sağlamaya devam edecektir” denildi.