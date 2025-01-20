Girne’de bir eğlence mekânında “neden yan baktın” tartışması kanlı bitti. İki grup arasında başlayan kavgada 18 yaşındaki zanlı Ömer Kurtoğlu tasarrufunda bulundurduğu bıçağı öldürmek maksadı ile 25 yaşındaki Cem Sapmaz’ı karnından bıçakladı.



Girne'de Raif Denktaş Caddesi’nde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Önceki sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kavga, önceden bir eğlence mekanında tartışma yaşayan iki grubun daha sonra toplanmasıyla meydana geldi.

Kavga esnasında 19 yaşındaki isminin Ömer Kurtoğlu isimli şahıs, kanunsuz şekilde tasarrufunda bulundurduğu bıçakla 25 yaşındaki Cem Sapmaz'ı sağ karın bölgesinden bıçakla ağır şekilde yaraladı.

Yaralanan Cem Sapmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kavgada yer alan ve yaşları 19 ve 23 arasında değişen toplam 11 kişi tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar Ömer Kurtoğlu, Ali Orkun, Osman Saçar, Orhan Zorkun Teke, Bora Eker, Ahmet Görkem Akçay, Osman Sedat Gürarslan, Mehmet Şanverdi ve Miraç Mert Cuha aleyhinde 2’şer gün tutukluluk emri alındı.

“SAPMAZ’IN DURUMU CİDDİ”

Soruşturmayı yürüten Polis Çavuşu Mustafa Özmüezzin, zanlı Ömer Kurtoğlu’nun ‘Katle teşebbüs’, ‘Ağır yaralama’, ‘Korkutmak maksadı ile bıçak taşıma’ suçlarından tutuklandığını anlattı. Özmüezzin, zanlının 4 arkadaşı ile bir eğlence mekanında eğlendikleri sırada Cem Sapmaz ve arkadaşlarının bulunduğu grup ile “yan bakma” tartışması yaşadıklarını söyledi. Zanlıların eğlence mekanından ayrıldıktan sonra zanlı Kurtoğlu’nun tasarrufunda bulundurduğu bıçağı öldürmek maksadı ile Cem Sapmaz’a sokarak ağır yaralanmasına neden olduğunu kaydeden Polis Çavuşu Mustafa Özmüezzin, Sapmaz’ın ciğerlerinde kanama ile iç kanama olduğunu belirterek yoğun bakım hastanesinde tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

“TOPLUMDA İNFİAL YARATTI”

Zanlı Kurtoğlu’nun arkadaşlarını telefonla aradığını, karşı tarafı da düelloya çağırarak sabah 05.00 raddelerinde Rauf Denktaş Caddesi üzerinde toplandıklarını ifade eden Özmüezzin, olayın toplumda infial yarattığını belirterek Sapmaz’ın yaralandığı ve diğer zanlıların da tasarruflarında bulunan bıçakların henüz bulunmadığını söyledi. İncelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu kaydeden Özmüezzin, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlılar Ali Orkun, Osman Saçar, Orhan Zorkun Teke, Bora Eker, Ahmet Görkem Akçay, Osman Sedat Gürarslan, Mehmet Şanverdi ve Miraç Mert Cuha’nın soruşturma maksatlı tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç, zanlıların tutuklu kalmasına karar verdi.