LTB’den verilen bilgiye göre, LTB’nin öz kaynaklarıyla çıktığı 2. Etap asfalt ihalesi, LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ile Köroğlu Constructıon Şti. Ltd. adına Gökay Köroğlu arasında imzalandı.

İhale kapsamında 27 Milyon 789 bin TL’lik yatırım ile toplam 7000 ton asfalt dökülecek.

-Sivil Savunma Çemberi bağlantı yolları asfaltlanacak

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi finansmanına ilaveten LTB öz kaynakları ile çıkılan Sivil Savunma Çemberi Bağlantı Yolları Asfalt Kaplama Yapım Projesi ihalesinde ise sözleşme, ihaleyi kazanan Köroğlu Constructıon Şti. Ltd. ile imzalandı.

Bu ihale kapsamında ise 6 Milyon 358 Bin 518 TL yatırım ile toplam 1409 ton asfalt dökülecek. Sözleşmesi dün imzalanan ihalede çalışmalar, yeni eğitim yılı öncesinde tamamlanabilmesi için bugün itibari ile başlatıldı.